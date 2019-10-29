После того как очередной раунд переговоров по транзиту газа в Европу между Брюсселем, Киевом и Москвой закончился провалом, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Рейтерс пишет, что Марош Шевчович, вице-президент Европейской комиссии, после сегодняшней трехсторонней встречи по транзиту сказал, что он разочарован ее результатами. Я его прекрасно понимаю. Договоренностей нет. Но я время не терял, поскольку работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе...", - написал Юрий Витренко.

Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Напомним, ранее в "Нафтогазе" сообщили, что Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного Потока".

Так же мы рассказывали, что в Швеции завершились слушания по апелляции "Газпрома" на решение о споре с "Нафтогазом".