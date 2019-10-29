Президент США Дональд Трамп попал в неприятную ситуацию, когда решил посетить бейсбольный матч в Вашингтоне. Появление главы Белого дома на трибунах вызвало неоднозначную реакцию среди простых болельщиков, как передает Голос Америки.

Президента США банально освистали зрители, и даже более того, с трибун раздался отчетливый крик в адрес Трампа: "Посадите его в тюрьму".

После этого инцидента представители обеих партий - Демократической и Республиканской - заявили, что подобным призывам не место в демократическом обществе.

Видео: ukrainian.voanews.com

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Трамп показал засекреченное фото пса, которого ранили при ликвидации аль-Багдади.

Так же мы рассказывали, что Трамп заявил, что ликвидировать лидера ИГИЛ помогла Россия.