Пока на севере штата Калифорония продолжают свирепствовать лесные пожары, печальная новость пришла и с юга. Престижные районы Лос-Анджелеса так же оказались в огне. Тысячи людей вынуждены были эвакуироваться из своих особняков, как передает Голос Америки.

Пожар начался сегодня ночью вблизи музея Getty Center и стремительно распространился на площади около 200 гектаров. Мнгоие знаменитости покинули свои дома.

Так, например, звезда баскетбола Леброн Джеймс, Терминатор и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, актер "Агенты Щ.И.Т." Кларк Грегг и автор "Сынов анархии" Курт Саттер были вынуждены срочно эвакуироваться.

Стальной Арни в своем Twitter призвал людей не рисковать и убираться подальше из опасной зоны.

"Мы благополучно эвакуировались в 03:30 утра. Если вы находитесь в зоне эвакуации, не облажайтесь. Убирайтесь. Прямо сейчас я благодарю лучших пожарных в мире, настоящих героев боевиков, которые сражаются с угрозой, чтобы защитить своих собратьев-калифорнийцев", - написал Арнольд Шварценеггер.

Фото: twitter.com/schwarzenegger

"По меньшей мере пять домов сгорело, но сообщений о жертвах не поступало", - заявил мэр города Эрик Гарсетти на пресс-конференции с представителями пожарных служб.

"Этот пожар быстро распространяется", - добавил он, призывая жителей зоны эвакуации, которая охватывает более 10 000 домов, быстро покинуть опасный район.

Марк Ченард, синоптик Центра прогнозирования погоды NWS, заявил, что сила порывов ветра на севере Калифорнии уменьшится ближе к полудню, а на юге штата - во второй половине дня. Скорость ветра могут составлять от 50 до 60 миль в час (80-96 км / ч).

Ранее "Страна" сообщала, что в Калифорнии миллионы американцев сидят без света из-за лесных пожаров.