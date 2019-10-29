Останки лидера джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, который взорвал сам себя гранатой в ходе американской спецоперации в Сирии 27 октября, захоронили в Средиземном море. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два военных источника.

Телеканал напоминает, что в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что США, как он ожидает, поступят с телом Багдади так же, как поступили в 2011 году с телом лидера террористической группировки "Аль-Каида" Осамы бен Ладена - то есть похоронят в море.

"С телом Багдади поступят должным образом", - добавил О'Брайен. На вопрос, будут ли США следовать тому же протоколу, что и в случае с бен Ладеном, он ответил: "Я так полагаю".

Напомним, что президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 октября, объявил о ликвидации аль-Багдади. Американский лидер поблагодарил при этом Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также отдельно сирийских курдов за поддержку. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и его преемника.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что "Багдади умер как собака".