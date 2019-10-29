Американский президент Дональд Трамп опубликовал засекреченное до этого момента фото служебной собаки, которая принимала участие в рейде против предводителя террористов ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.

Глава Белого дома разместил фото в своем Твиттере.

"Мы сняли гриф секретности с изображения великолепного пса (имя остается засекреченным), который сделал такую хорошую работу в операции по захвату и ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади!", - написал американский президент.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

До этого в Пентагоне сообщили, что служебный пес из команды захвата получил легкое ранение и уже выздоравливает.

Как писала "Страна", в воскресенье президент США подтвердил в официальном заявлении, что в результате рейда американских военных в сирийской провинции Идлиб был ликвидирован лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади.

Также мы писали, что в ООН заявили, что не могут подтвердить ликвидацию главаря ИГИЛ аль-Багдади