"Выглядит моложе". Певица Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа, но с собачкой
Украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников фото без макияжа, опубликованном в Instagram.
Певица опубликовала на своей странице пикантный снимок, где видна лишь часть ее лица, так как она прикрыла его собачкой.
"Обращаете ли вы внимание при встрече с человеком на цвет глаз? Имеет ли это значение? Собака не моя) зовут Гуччи", - подписала свою фотографию 37-летняя артистка.
В кадре она позирует без макияжа. Подписчики отметили, что Брежнева без косметики выглядит значительно моложе.
Ранее "Страна" публиковала фото, как Вера Брежнева снялась у известного мастера в кожаном галифе и бюстике.
Еще мы писали о том, как Вера Брежнева отреагировала на слухи об измене Константина Меладзе.
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