Украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников фото без макияжа, опубликованном в Instagram.

Певица опубликовала на своей странице пикантный снимок, где видна лишь часть ее лица, так как она прикрыла его собачкой.

"Обращаете ли вы внимание при встрече с человеком на цвет глаз? Имеет ли это значение? Собака не моя) зовут Гуччи", - подписала свою фотографию 37-летняя артистка.

В кадре она позирует без макияжа. Подписчики отметили, что Брежнева без косметики выглядит значительно моложе.

Ранее "Страна" публиковала фото, как Вера Брежнева снялась у известного мастера в кожаном галифе и бюстике.

Еще мы писали о том, как Вера Брежнева отреагировала на слухи об измене Константина Меладзе.