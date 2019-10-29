В Кабмине во время заседания в Мариуполе решили отложить вступление в действие постановление "Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы сегодня провели заседание правительства, на котором приняли ряд решений направленных не только на улучшение бизнес климата, но и соцвопросов. Так, например, отложили действие требования, которое обязывало при пересечении КПВВ детям до 14 лет иметь паспорт для выезда за границу. Мы точно считаем, что это решение требует дополнительного изучения, поскольку оно нам кажется не совсем удачным", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала ICTV в понедельник.

Как сообщается, премьер не уточнил, на какой срок было отложение вступление в действие постановления.

В частности, с 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными территориями и подконтрольными украинской власти территориями для детей до 14-ти лет (по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт).

Ранее сообщалось, что в Миграционной службе рассказали, как и где оформить ребенку украинский загранпаспорт