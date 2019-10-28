В Днепре произошел взрыв в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе "Потоки".

Портал "Днепр Оперативный" сообщил, из-за взрыва в цеху завода произошло обрушение кровли. Многие местные жители перепутали происходящее с землетрясением.

"Взрыв был настолько мощным, что жители Левого Берега ощутили, как дребезжали окна и шатались стены. Многие перепутали происходящее с землетрясением. Причины пожара уточняются", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели, о пострадавших пока ничего не известно.

Ранее "Страна" сообщала, как в конце сентября на заводе в Сумах произошел взрыв, в результате чего пострадали 8 человек.

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