Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением. Видео с места пожара
В Днепре произошел взрыв в промышленной зоне на маслоэкстракционном заводе "Потоки".
Портал "Днепр Оперативный" сообщил, из-за взрыва в цеху завода произошло обрушение кровли. Многие местные жители перепутали происходящее с землетрясением.
"Взрыв был настолько мощным, что жители Левого Берега ощутили, как дребезжали окна и шатались стены. Многие перепутали происходящее с землетрясением. Причины пожара уточняются", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели, о пострадавших пока ничего не известно.
Ранее "Страна" сообщала, как в конце сентября на заводе в Сумах произошел взрыв, в результате чего пострадали 8 человек.
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