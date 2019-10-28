В Киеве был зафиксирован третий случай дифтерии. Вечером в понедельник, 28 октября, зараженного мужчину доставили в инфекционное отделение Александровской больницы. Об этом сообщает ТСН.

Перед этим больной дифтерией пациентке в Киеве дали все имеющиеся в столице дозы специальной сыворотки. Сейчас в многомиллионном городе не осталось ни одной дозы сыворотки.

"Ей ввели противодифтерийный иммуноглобулин, который собирали во всех больницах", - говорит советник министра здравоохранения Ольга Голубовская.

Напомним, столичные медики официально подтвердили второй случай заболевания дифтерией в Киеве. Ранее сообщалось о госпитализации женщины 1986 года рождения с подозрением на эту инфекцию.

Еще раньше диагностировали дифтерию в столице у 9-летнего мальчика. Также Мать заболевшего киевского школьника лечила ребенка от дифтерии гомеопатией