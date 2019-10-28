В течение понедельника, 27 октября, противник 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

При этом, по данным пресс-центра, стрельба шла и у Золотого-4 (за пределами участка разведения).

В тоже время в Национальном корпусе сообщают, что по позициям их сторонников, которые расположились в Золотом и мешают разведению войск, велся огонь со стороны сепаратистов из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов по месту дислокации ветеранов в Золотом.

"Ничего страшного не случилось, просто неподалеку был обстрел, пролетело несколько снарядов и для того, чтобы разобраться, мы отошли в укрытие. Все остаются на месте, в Золотом", - рассказали националисты.

Ранее "Страна" информировала, что 24 октября штаб ООС обвинил "ЛНР" в обстреле своей же территории.

Также мы рассказывали, что в зоне ООС на Донбассе погиб украинский артиллерист.