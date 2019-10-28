Глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что добровольцы, которые находятся в прифронтовом поселке Золотое-4, не вывезли оружие, а переместили его, передает Украинская правда.

"Оружие в ООС ограничивается исключительно в так называемой "красной зоне". По приказу Зеленского они объявили "красной зоной" Золотое-4 только сегодня утром. Оружие никуда не вывозили, а переместили меньше чем на километр, за пределы "красной зоны", – заявил он.

По его словам, ветераны имеют при себе только легальной оружие, ведь "приехали защищать территориальную целостность страны". Лидер "Нацкорпуса" назвал оружие добровольцев "средствами самообороны".

Билецкий также назвал абсурдными заявления штаба ООС о якобы нелегальном пребывании ветеранов в Золотом-4. Руководитель "Нацкорпуса" заявил, что это конституционное право граждан Украины – находиться в любой ее точке.

Ранее в полиции заявили, что ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседы с полицией.

Напомним, в субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Золотое-4, где встретился с добровольцами "Национального корпуса" и ветеранами полка "Азов", которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. У президента состоялся разговор с добровольцами на повышенных тонах. После чего последние заявили, что не собираются покидать Золотое и не позволят провести отвод войск.

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