Журналист "Страны" Олеся Медведева намерена подать заявлении о совершении преступления против телеведущего Остапа Дроздова, который в эфире "5 канала" призвал лишить украинского гражданства всех жителей неподконтрольной Украине части Донбасса.

Об этом Медведева сообщила в блоге Ясно.Понятно на YouTube-канале "Страны", а также на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, 26 октября журналист и бывший телеведущий ZiK пришел на программу "Рандеву" с Яниной Соколовой 26 октября. После просмотра ролика из "ДНР", где местные жители заявляли, что хотят жить с Россией, Дроздов напомнил, что раньше он защищал сепаратистов и пытался "влезть им голову". Но потом передумал.

"Конечно, я в детстве любил ходить в зоопарк и смотреть, как себя ведут особенно в отделе парнокопытных. Но я уже перерос это дело и для себя все точки на "и" расставил", - объяснил свою эволюцию Дроздов.

Он также высказал предложение лишить всех жителей неподконтрольных территорий украинского гражданства.

Также журналист дал ряд характеристик жителям Донбасса.

"В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том "ДНР" и "ЛНР", кроме "Раши тудей" и Скабеевой, ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди", - заявил журналист.

"Меня как уроженку города Горловка, который сейчас находится на неподконтрольной территории очень сильно оскорбляет подобные высказывания Дроздова... Также я считают недопустимым подобные высказывания публичным лицом в эфире какого бы то ни было телеканала относительно граждан Украины, который проживают на неподконтрольных территориях Донбасса", - заявила Медведева.

По ее словам, все дальнейшие детали дела будут публиковаться на сайта "Страны", а также в блоге Ясно.Понятно и соцсетях.

Видео: YouTube/Страна.ua

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