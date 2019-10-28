На территорию фермы в американском штате Мичиган упал стратосферный спутник Samsung, запущенный в рамках проекта "Space Selfie", который на прошлой неделе рекламировала модель и актриса Кара Делевинь.

Об этом пишет The Verge.

"Устройство, которое компания Samsung использовала для запуска селфи Кары Делевинь в космос, очевидно, постигло драматическое возвращение на Землю", - говорится в публикации.

О впечатлениях от инцидента рассказала очевидец Нэнси Мамби-Уэлк, которая услышала громкий треск возле дома на ферме.

"Невероятно, посмотрите, что только что упало с неба. 911 сбита с толку. И оно упало на наше дерево... Мы поняли, что это упало с неба. Это выглядело как спутник", - отметила женщина в Facebook.

В результате падения стратостата никто не пострадал. Компания Samsung уже принесла извинения фермерам за причиненные неудобства и заявила, что посадка спутника была "запланированной" и произошла в "выбранной сельской местности".

Отметим, что в рамках рекламной кампании "Space Selfie" Samsung отправил 24 октября в стратосферу фотографию актрисы Кары Делевинь, снятую на смартфон Galaxy S10 Plus. Это было якобы "первое в мире селфи, отправленное в космос".

Все желающие могли загрузить собственные фотографии на сайт проекта, чтобы впоследствии увидеть их на экране Galaxy S10 5G, закрепленного на борту стратостата, который медленно кружит над Землей. Однако в стратосфере аппарат пробыл около трех дней.

Ранее сообщалось, что три из 60 запущенных в космос SpaceX спутников не вышли на связь и, скорее всего, упали на Землю.

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