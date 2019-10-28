В Киеве пьяный открыл огонь по проходящим мимо девушкам и автомобилям. Видео
В столице задержали очень пьяного стрелка, который обстреливал из пневматического пистолета женщин и автомобили.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Сначала он начал приставать к женщине и ругаться. А после того, как женщина отказалась реагировать, достал оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею. Повредил также припаркованные рядом авто. На помощь пострадавшей бросились другие прохожие. Скрутили стрелка и вызвали копов", - говорится в сюжете.
Задержанным оказался 53-летний киевлянин без криминального прошлого. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.
Ранее "Страна" рассказывала, как недавно в Киеве на Оболони посетители ресторана MisterCat устроили пьяную драку со стрельбой.
Еще мы писали, как в Киеве поздним вечером пьяные военные устроили драку со стрельбой.