В столице задержали очень пьяного стрелка, который обстреливал из пневматического пистолета женщин и автомобили.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Сначала он начал приставать к женщине и ругаться. А после того, как женщина отказалась реагировать, достал оружие. Целил хаотично и попал в спину и шею. Повредил также припаркованные рядом авто. На помощь пострадавшей бросились другие прохожие. Скрутили стрелка и вызвали копов", - говорится в сюжете.

Задержанным оказался 53-летний киевлянин без криминального прошлого. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее "Страна" рассказывала, как недавно в Киеве на Оболони посетители ресторана MisterCat устроили пьяную драку со стрельбой.

Еще мы писали, как в Киеве поздним вечером пьяные военные устроили драку со стрельбой.