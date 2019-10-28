В том, что происходило во время сегодняшнего заседания фракции Слуга народа, внутри самой фракции не увидели никакой секретности и скандалов.

Об этом заявила заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук в Facebook.

"Сегодня у нас состоялось заседание фракции. Никакой секретности, скандальности, как кто-то писал, не было. Президент приезжал. Рассказал о поездке в Золотое, выслушал депутатов. Много говорили о Донбассе", - написала она.

По ее словам, также нардепы рассмотрели вопрос Вячеслава Медяника, который прошел проверку на полиграфе, показавшем, что он не участвовал в коррупционных схемах.

"Ответственность, как минимум политическую, за эту переписку он уже понес, урок из этой истории вынесли все", - заявила Кравчук.

Депутаты снова проголосовали за запрет на участие в шоу на российских каналах. Также была согласована дата следующего съезда партии "Слуга народа" - 10 ноября. По словам Кравчук, после этого начнется активное развитие партии.

Парламентарий также добавила, что дольше всего обсуждался вопрос налогового комитета, однако прохождение полиграфа и диалог с депутатами сняли многие подозрения.

"Вопрос налогового комитета обсуждали дольше всех. Это сложный разговор для нашей фракции, но откровенный диалог и полиграф сняли много подозрений. Коррупционные площадки и посредники все равно исчезнут - соответствующий законопроект будет рассмотрен на комитете и вынесен в зал. Выводы сделаны, двигаемся дальше", - написала Кравчук.

Скриншот: Facebook/Yevheniya Kravchuk

Как сообщала "Страна", народных депутатов Украины от фракции "Слуга народа" собирали в понедельник, 28 октября, в центре "Парковый" возле здания парламента Украины.

По данным наши собеседников в партийной среде, руководство фракции обсудили: выступление народного депутата Евгения Шевченко на российском ТВ, скандал с депутатом Медяником, переписку которого сняла "Страна", а также ситуацию в комитете финансов.