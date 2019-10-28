Это резонансное преступление было организовано группой бандитов еще в декабре 2017 года по заказу некоего злопыхателя 35-летнего майора полиции из Харькова.

Когда полицейский садился в свой автомобиль "Toyota Camry", припаркованный на улице Отакара Яроша в Харькове под днищем взорвалась граната РГД. Потерпевший выжил, его оперативно доставили в больницу и оказали помощь.

Уже через несколько месяцев интенсивной работы оперативникам удалось выйти на банду из троих активных членов-выходцев из спортивного сообщества рукопашников, которая по некоторым данным осуществила не только это неудавшееся покушение, но и ряд разбойных нападений на дома правоохранителей и судей по всей Украине.

Как мы узнали из собственных источников в полиции Харькова была проделана колоссальная оперативная работа и один из подозреваемых в организации взрыва - молодой спортсмен-дзюдоист был задержан в июне 2018 года в Киеве и доставлен в Харьков.

Суд сначала взял его под стражу без залога на время проведения следствия. В кратчайшие сроки обвинительный акт по этому делу был направлен в Дзержинский суд Харькова.

Как в свое время комментировали это дело в Харьковской областной прокуратуре местному изданию vgorode, за харьковским полицейским следили. Вероятно заказчик нанял бандитов для его ликвидации из личной мести. Подгадав нужный момент, преступники заложили гранату под заднее колесо "Toyota Camry" таким образом, чтобы она взорвалась во время движения. То есть схема ликвидации должна была быть такой же как в свое время убили журналиста Павла Шеремета в Киеве: когда жертва села за руль и автомобиль тронулся, прогремел взрыв.

Полицейский получил множественные травмы, но, к счастью, жизненно важные органы взрывная волна не повредила. Возможно бандиты не рассчитали направленность и силу взрыва.

Все время следствия 23-летний подозреваемый в преступлении находился в харьковском СИЗО под стражей.

В конечном итоге ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 28, ст. 348, ч. 1 ст. 263, ст. 347 ("посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное обращение с боеприпасами и умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа по предварительному сговору группой лиц").

Наказание грозило вплоть до пожизненного заключения. Мотивом, по мнению прокуратуры, стала профессиональная деятельность полицейского. Однако Дзержинский суд Харькова, в который направили обвинительный акт в этом резонансном деле проявил чудеса гуманизма. Более чем за год судебных слушаний коллегия судей даже не удосужилась начать рассмотрение дела по сути.

Все это время заседания переносили, а буквально на днях и судьи и вовсе выпустили обвиняемого в особо тяжком преступлении по одной из статей обвинения- 348 УК Украины - Покушение на жизнь правоохранителя на домашний арест.

Наши источники в харьковской полиции утверждают, что обвиняемый только успел выйти из СИЗО и сразу же ударился в бега. Что родило у полицейских подозрение о не случайном характере решения суда о смене меры пресечения.

Ранее сообщалось, что под Киевом пьяный хотел взорвать односельчанина гранатой, но едва не погиб сам.

Также мы писали, о том, как около "Восторга" в Харькове убили "Тайсона", а убийцу разорвало гранатой.