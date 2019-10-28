Народный депутат Антон Поляков прокомментировал перепалку с главой Офиса президента Андреем Богданом во время сегодняшней встречи фракции Слуга народа, когда он задал вопрос об уголовных делах двух депутатов.

"Я высказал свою позицию, а господин Богдан свою. И эти позиции у нас не совпали. Я задал свой вопрос президенту, который звучал приблизительно так: "Почему генпрокурор, у которого на столе лежит представление на снятие неприкосновенности депутата этого созыва Приходько, до сих пор его не подписал? Там банальное дело, и суд тормозится из-за этого представления. Сам Приходько не появляется в суд, а дело на 2 млрд гривен по старом курсу. Президент не знал об этом. Как и не знал он о том, что я запросил у Разумкова подписные листы на высказывания недоверия Рябошапке депутатами. Таких депутатов очень много, я думаю, что 150 подписей мы точно соберём. И тут вмешался Богдан. Он высказал своё мнение насчёт моего голосования. Я не знаю, почему он так высказался. Может, ему не понравилось то, что я сообщил об этом деле. Он сказал, что я не выполняю партийную дисциплину и не посещаю заседания. Я ответил, что хожу на все заседания, и это может подтвердить система регистрации в Раде. Может, он не хотел, чтобы мы с президентом разговаривали на счёт дела Приходько, а зацепил, что я якобы непорядочный человек и не хожу на заседания, мол, зачем меня вообще слушать", - рассказал депутат Поляков "Стране".

Также Поляков сказал, что один из депутатов, который проходит по делу Приходько, заказал его (Полякова) убийство криминальному авторитету.

Ранее стало известно, заподозренного в решалове депутата Медяника не станут выгонять из фракции Слуга народа.

Как сообщала "Страна", народных депутатов Украины от фракции "Слуга народа" собирали в понедельник, 28 октября, в центре "Парковый" возле здания парламента Украины.

По данным наши собеседников в партийной среде, руководство фракции обсудили: выступление народного депутата Евгения Шевченко на российском ТВ, скандал с депутатом Медяником, переписку которого сняла "Страна", а также ситуацию в комитете финансов.