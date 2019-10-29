Золотое рассечение Зеленского

Все выходные страна обсуждала поездку Зеленского в Золотое, где президент вступил в перепалку с националистами, которые там блокируют развод войск.

Обсуждали преимущественно перепалку, причем – в негативном для гаранта контексте.

Не понравилась она многим. Одни (националисты и порохоботы) ставили президенту в вину "хамство", проявленное в отношении ветерана АТО. Другие (в том числе и сторонники Зе) удивлялись зачем президент вообще разговаривается чуть ли не на равных с непонятными людьми, которые мешают выполнить его приказ о разведении войск. Вместо того, чтоб возбудить против них уголовных дел.

Но если отбросить эмоции, то у этой перепалки Зеленского с националистами было и важное политическое последствие.

Она показал, что президент четко выступает за развод войск. А мешает ему в этом не обстрелы сепаратистов (на что пеняли ранее украинские власти), а радикалы, которые находятся на передовой.

Поэтому вопрос после этой поездки стал максимально четко - сможет ли Зеленский переломить ситуацию? Или же отступит, показав неспособность реализовывать свои же планы и заставлять выполнять свои же приказы.

И ситуация тут для Зе непростая. Так как положение в Золотом показало, что силовые структуры он не контролирует.

Вчера Нацполиция, по сути, отказалась применять закон к радикалам в Золотом. Причем сказал это не кто-нибудь, а заместитель главы Нацполиции и близкий соратник Авакова Троян.

Но если националисты останутся на своих позициях, разведение войск по-прежнему будет срываться. А вместе с ним – и встреча "нормандской четверки". И любые перспективы мира на Донбассе.

Нужно ли сажать за угрозы президенту?

Отдельным сюжетом истории с поездкой Зеленского в Золотое стал скандал со стримом нардепа из "Евросолидарности" Федыны и ее подруги-блогерши Зверобой. Этот скандал был неизбежен, поскольку стримерши сами нарывались на него, угрожая президенту убийством. И потому вчерашний день прошел в обсуждении того, как должна власть отреагировать на брошенную ей перчатку.

Проигнорирует, чтоб не давать возможность для пиара двум откровенным провокаторшам (которые наверянка очень хотели бы, чтоб против них возбудили дела). Либо начать следственные действия, чтоб показать недопустимость подобных призывов.

Пока власть, похоже, выбрала первый вариант. Представители "Слуги народа" осудили стримерш, сосредоточившись, преимущественно, на политической ответственности нардепа Федыны и практически не трогая при этом Зверобой.

Возможно, тактически это и правильный ход, чтоб не давать повод для раскачки ситуации (по крайней мере такая может быть логика у сторонников "осторожной" линии). Но стратегически, за призывы к насилию (за любые призывы) нужно наказывать.

Реальными сроками.

Иначе наше общество не сможет выздороветь.

Гончарук против освобождения Украины?

Сам Зеленский вчера совершил лишь одно публичное действие – возложил цветы к Вечному огню в столичном Парке Славы. Хотя это действие обязывает его сделать протокол, в общем-то, сам президент ранее демонстрировал, что победа в Великой Отечественной для него не пустой звук, когда фотографировался у могилы деда-ветерана.

Другое дело, что, находясь в рамках установленной во времена Порошенко идеологии, он избегает и самого понятия "Великая Отечественная", и упоминания Красной армии как освободительницы Украины, – зато постоянно пристегивает к ней бойцов национально-освободительного движения, под которыми подразумевается Украинская повстанческая армия.

Вместе с Зеленским на возложении цветов был только спикер парламента Разумков, что отметили многие. Особенно бросалось в глаза отсутствие премьера Гончарука, которому тут же припомнили его присутствие на концерте неонацистской группы (которое теперь больше не выглядит случайностью). Да и тот факт, что не было постоянно находящегося за спиной главы государства Богдана, тоже остался незамеченным.

Однако в целом вся эта ситуация показала, что наше государство больно. Если бы в Польше или Франции премьер проигнорировал праздник освобождения своей страны от нацистов, он был бы уволен еще до того, как успел что-то объяснить. А Украину нужно сравнивать именно с этими государствами, а не с Германией или Венгрией, поскольку наша страна по праву входит в число государств-победителей во Второй Мировой.

18 миллионов для Абромавичуса

Больно наше государство и по-другому. Вчера стало известно, что наблюдательный совет "Укроборонпрома" планирует принять решение о повышении зарплаты своему гендиректору Абромавичусу сразу в 18 раз – до 18,6 млн гривен в год.

То есть, чуть больше полутора миллионов в месяц.

Впрочем, "чуть больше" – это тоже понятие относительное. Относительно полутора миллионов. А вот относительно зарплат и пенсий большинства населения страны 600 тысяч в год (или 50 тысяч в месяц) это никак не "чуть".

Безусловно, такое решение (если оно состоится) будут объяснять тем, что насквозь коррумпированному "Укроборонпрому" нужен честный менеджмент, а для честности ему нужны очень большие зарплаты – чтобы не возникало стимула воровать или покрывать воровство.

Но практика показывает, что в украинских реалиях такие стимулы не работают. У нас уже были легионеры во главе "Укрзализныци" и "Укрпочты", которые имели огромные зарплаты, но ничего существенно не изменившие в своих концернах. По сути, их зарплаты тоже были воровством, но узаконенным. Теперь то же предлагают сделать в "Укроборонпроме".

Очевидно, что в Украине нужно вводить прямую взаимосвязь между прибылью для государства и доходами топ-менеджеров. Только не такую, как в "Нафтогазе", где Коболев еще не успел получить деньги, выигранные в суде у "Газпрома", но многомиллионную премию за них уже себе выписал и отослал маме.

Сначала должна быть прибыль для государства в реальных деньгах, а потом уже – премии для топ-менеджмента. Тогда не жалко будет и миллионов долларов, которые переводятся родственникам.

Перестанет ли Янукович быть президентом?

Янукович может на этой неделе перестать быть президентом. В смысле перестать носить титул президента Украины. Вчера стало известно, что Конституционный суд на ближайшие дни запланировал рассмотрение дела о лишении Виктора Федоровича этого звания.

Откровенно говоря, если такое решение состоится, никто особо не расстроится. Ведь речь-то идет, по сути, только о денежных выплатах беглому президенту, который их все равно не получает. И все-таки, если такое решение состоится, оно будет удивительным.

Во-первых, потому, что уже не соответствует времени. Забери КС (вслед за парламентом) звание президента у Януковича во времена Порошенко, это выглядело бы как месть постмайдановской власти, но было бы логично. Поскольку имя Януковича вызывало сильные негативные эмоции практически во всех политических лагерях. А сегодня это просто исторический персонаж, потерявшийся в течении бурной политической жизни последнего года.

Во-вторых, лишение звания президента Януковича было бы незаконным. Он сбежал, отказавшись наводить порядок в стране, испугавшись угроз физической расправы, – но всех этих оснований для лишения звания в Конституции нет. Поэтому, сколько бы претензий не было к четвертому президенту, лучше оставить его в покое. Когда-то закон должен в Украине занять место выше политической целесообразности.