Украинская сторона и представители Европейской комиссии по итогам очередной трехсторонней "газовой" встречи (Украина - ЕК - Россия) в Брюсселе в понедельник выступили с единой позицией относительно контракта по поставкам природного газа из России по украинским газопроводам (транзиту) с 1 января 2020 года.

Об этом сообщили в МИД Украины на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

"Теперь имеем общую с Еврокомиссией позицию: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы, который с 1 января 2020 года будет выведен из группы Нафтогаз (процесс анбандлинга). Отношения между оператором ГТС Украины и Газпромом должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества", - заявили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве при этом добавили, что в такой позиции нет ничего особенного, поскольку по идентичным правилам российский "Газпром" работает со всеми своими контрагентами в Европейском Союзе.

Фото: facebook.com

Напомним, что Европа разочарована переговорами с Россией и Украиной по транзиту газа.

Также мы писали о том, что руководство "Нафтогаза" хочет закачать в трубу водород, если не подпишут контракт с Россией.