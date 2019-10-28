Мониторинговая группа ООН пока не может подтвердить ликвидацию лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и будет взаимодействовать с США по этому вопросу. Об этом заявил РИА Новости координатор группы Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун.

"Нет, у меня пока нет подтверждений этому", - заявил Фиттон-Браун. "Все, что у нас есть – это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным. Кажется, они очень уверены в себе. Они объявили, что проверили эту информацию … Поэтому я считаю, что к этому следует отнестись очень серьезно", - отметил он.



Фиттон-Браун также добавил, что будет "задавать вопросы американским властям и другим", чтобы получить подтверждение как можно скорее.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии.

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