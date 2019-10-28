Экс-и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что вакцинироваться против дифтерии должны взрослые и дети. Об этом она написала на своей странице в Facebook, отметив, что прививку можно сделать, запланировав визит к семейному врачу, терапевту или педиатру.

"Дифтерия - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным механизмом. Источником инфекции является больной человек или носитель Corynebacterium diphtheriae, которая выделяет токсин. Инкубационный период болезни длится 3-10 дней", - заявила Супрун.

По ее словам, бывают случаи, когда человек может быть носителем возбудителя в течение определенного периода времени, но не болеть, в этом заключается одна из опасностей дифтерии - человек длительное время может быть заразным, но об этом никто не будет знать.

По статистике, из тысячи больных дифтерией умирает от 50 до 100 человек, защищены те, кто вакцинированы.

Супрун пояснила, кто и когда должен получать прививки от болезни:

прививки от дифтерии должны получать все - и дети, и взрослые в течение всей жизни, каждые 10 лет. Получив прививки, организм вырабатывает антитела, которые нейтрализуют токсин. Ведь именно токсин является главным фактором, повреждающим клетки организма человека.

По календарю профилактических прививок детям делают прививки вакциной АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую в 16 лет - АДС-М;

По календарю профилактических прививок детям делают прививки вакциной АКДС в 2, 4 и 6 месяцев. В 18 месяцев проводится ревакцинация, впоследствии ревакцинацию проводят в 6 лет вакциной АДС, следующую в 16 лет - АДС-М; далее необходимо вакцинироваться повторно каждые 10 лет. То есть если последняя прививка против дифтерии получена в 16 лет, следующую нужно сделать в 26. И так далее каждые десять лет;

если вы уже взрослые, но не были ранее вакцинированы или у вас нет записей о соответствующих прививках - для защиты от дифтерии и столбняка необходимо трехкратная вакцинация АДС-М. Между первой и второй прививками интервал должен быть не меньше месяца и шесть месяцев между второй и третьей прививками;

взрослым достаточно одной дозы, если они получили по крайней мере три дозы в детстве. В таком случае достаточно просто напомнить организму об этом токсине, иммунная память быстро выработает антитела.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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