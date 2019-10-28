Патрульная полиция начала дежурить на полосах общественного транспорта в Киеве и выписала 2 тысячи штрафов на 1 миллион гривен за 5 дней инспекции.

Об этом заявил советник киевского городского головы Максим Бахматов в интервью Хмарочосу.

"Сегодня никто не знает, какой уровень пробок в Киеве и какова его динамика каждый день... То есть такого инструмента, который бы показал уровень заторов, у нас нет. И наша первая задача - получить этот инструмент, который бы объективно оценивал ситуацию с трафиком в Киеве... Возможно, что-то вроде Яндекс.Пробки. Это, конечно, специфическая история, но давала нужный результат", - заявил советник Виталия Кличко.

Ранее Бахматов создал и возглавил координационную группу по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group.

Целью созданной группы будет регулярное измерение трафика Киева. Группа будет взаимодействовать с сервисами Uber, Bolt, Uklon и Waze, поскольку они, по словам Бахматова, "уже очень много знают о трафике".

"Уже есть первые результаты работы группы. Мы договорились с полицией, они будут дежурить в часы пик (с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера) на 12 полосах общественного транспорта и будут выписывать штрафы тем, кто на них заезжает", - заявил Бахматов.

"Знаете сколько мы заработали на штрафах за пять дней? Около миллиона гривен, 2 тысячи штрафов с 15 по 20 октября. Теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, так как автомобилям на эти полосы заезжать теперь опасно", - сказал он.

По словам советника главы КГГА, не все водители соблюдают правила дорожного движения.

"Камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского. Я попросил наш IT-департамент составить этот список. Теперь можно сказать: "Ты, ты и ты - рагуль. Создаешь опасность для велосипедистов. Не даешь нормально проехать общественному транспорту. Мы будем тебя находить, наказывать и насиловать. Морально, конечно". И это все можно делать благодаря smart city технологиям", - заявил Бахматов.

Напомним, что с 1 октября водители должны включать ближний свет за городом.

Также с середины сентября въезд грузовиков в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать по утрам.