Президент Украины Владимир Зеленский посетил вечером в понедельник заседание фракции "Слуга народа" и стал свидетелем скандала.

Народный депутат Поляков задал вопрос относительно двух депутатов от "Слуги народа", которые проходят по уголовному делу.

Вопрос задавался Зеленскому, но отвечать начал Богдан, который сказал, что тема несвоевременна, так как следствие по ним закончено. На что очень резко отреагировал Поляков, потребовав ответа по сути.

Об этом сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Также скандалил Дубинский. Который спрашивал - будут ли привлечены к ответственности люди, которые его обвиняли в коррупции.

Зеленский призывал не раскачивать лодку и попросил депутатов поделиться частью средств, которые предназначены для их округов на строительство дорог на Донбассе.

Вопрос по Евгению Шевченко и по его выступлению на российском ТВ не поднимался. Не стали поднимать и тему императивного мандата.

Атмосфера и без того была накалена. В целом впечатление у присутствующих было, что фракция все больше колется на отдельные группы. Это ещё не раскол, но его зерна уже посеяны.

Как сообщала "Страна", народных депутатов Украины от фракции "Слуга народа" собирали в понедельник, 28 октября, в центре "Парковый" возле здания парламента Украины.

По данным наши собеседников в партийной среде, руководство фракции обсудили: выступление народного депутата Евгения Шевченко на российском ТВ, скандал с депутатом Медяником, переписку которого сняла "Страна", а также ситуацию в комитете финансов.