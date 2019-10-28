США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от террористической группировки ИГИЛ, и ответят на любую угрозу жизни своих военных. Об этом заявил в понедельник шеф Пентагона Марк Эспер, пишет Интерфакс.

"Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил в Дейр-эз-Зоре. Как я говорил, это включает в себя механизированные части и другие войск, и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать - ИГ и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту", - сказал Эспер в понедельник на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что США "ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там".

Ранее сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям этой провинции.

Эспер в минувшую пятницу заявил, что американская армия укрепляет позиции в Дейр-эз-Зоре для защиты нефтяных месторождений.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ответ на слова Эспера заявил, что американские войска не имеют законного права заниматься охранной деятельностью на нефтяных месторождениях в Сирии.

Турецкие СМИ в свою очередь сообщили, что в подконтрольную курдским ополченцам часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор прибыла американская колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами. По информации информационного агентства "Анадолу", в составе колонны - 17 единиц бронетехники и множество крытых грузовиков, предположительно, с оружием.

Безопасность колонны с воздуха обеспечивали американские вертолеты.

Напомним, что Трамп заявил, что США намерены прекратить политику "бесконечных войн".

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