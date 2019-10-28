Народный депутат Вячеслав Медяник, который стал участником коррупционного скандала после публикации "Страной" его переписки в Раде и был заподозрен в "решалове", не будет изгнан из фракции Слуга народа в Раде после того, как прошел проверку на полиграфе, которая показала, что он не виновен.

Об этом сообщают источники "Страны" в парламенте.

Ранее фотокорреспондент "Страны" снял переписку депутата Вячеслава Медяника, где он обещал контакту "Саша Яровой" помочь с решением вопросов по поводу "океана" и "сахара", а также помощь в решении проблем с Генеральной прокуратурой и НАБУ.

Ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива подал заявление в ГБР на нардепа от "Слуги народа" Вячеслава Медяника из-за опубликованной "Страной" переписки о возможном коррупционном сговоре с заместителем генерального прокурора Русланом Трепаком.

Как сообщала "Страна", в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) уже открыли производство по факту телефонной переписки, где нардеп Медяник якобы обещал "решить вопрос с прокурорами".

Как сообщала "Страна", народных депутатов Украины от фракции "Слуга народа" собирают в понедельник, 28 октября, в центре "Парковый" возле здания парламента Украины. По данным наших собеседников в партийной среде, руководство фракции собирается обсудить: выступление народного депутата Евгения Шевченко на российском ТВ, скандал с депутатом Медяником, переписку которого сняла "Страна", а также ситуацию в комитете финансов.