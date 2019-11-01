Предлагаем вниманию читателей гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2019 года.

Овен (20.03 - 21.04)

Последний месяц осени подарит вам моменты, из-за которых на душе будет тепло. Ловите счастье в мелочах - взглядах, улыбке, добром слове своих близких и друзей. Будьте благодарны - сделайте им сюрприз. Это может быть пирог собственного приготовления, билеты в кино или пикник выходного дня с горячим какао. Ноябрь вам понравится!

Телец (19.04 - 22.05)

Вам нужно завершить дела, которые то и дело откладываются на потом. Сомнения в сторону! Запланированные, но не воплощенные в жизнь действия мешают вашему движению вперед. Знайте: то, как видите свое развитие, будущее - верный путь. Просто не останавливайтесь на полпути, ведь дорогу осилит идущий.

Близнецы (20.05 - 22.06)

То, о чем вы беспокоитесь больше всего, разрешится. Причем, намного лучше, чем вы можете себе представить. Однако для этого вам необходимо гнать негативные мысли. Просчет плохих вариантов только портит вам настроение, расшатывает вашу нервную систему. Не бойтесь впустить позитив в свое сознание - и ним наполнится ваша жизнь. Вы это заслуживаете.

Рак (21.06 - 23.07)

Недоброжелатели не дремлют. Однако вы - значительно мудрее. Самое главное для вас - сохранять спокойствие. Во время принятия решений руководствуйтесь не эмоциями, а холодной головой. Если вы будете не уверены, что поступаете правильно - ничего не делайте, подождите. В ноябре звезды сами будут освещать для вас правильные дорожки.

Лев (22.07 - 24.08)

Чтобы ноябрь не был испорчен простудными заболеваниями, дайте бой бактериям и инфекциям. Никаких специальных витаминов покупать не нужно - все они есть у вас в виде натуральных продуктов. Но не менее важно почиститься в целом: сделайте несколько разгрузочных дней - организм за это скажет вам "большое спасибо".

Дева (22.08 - 24.09)

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Задумайтесь о том, были ли у вас в последнее время плохие мысли о других людях? А достаточно ли вы верите в себя? Все ли от себя возможное делаете для достижения целей? Ответьте честно на эти вопросы для самого себя. Всех ваших основных проблем и забот в реальности не существует, они есть лишь в вашей голове.

Весы (22.09 - 24.10)

Этот ноябрь вы запомните. В вашей жизни в рост пойдет буквально все. Имеющиеся пробелы заполнятся. Дни наполнятся яркими, несвойственными для осени, красками. Вы ощутите энергию и бодрость. Вам по плечу будет все. Но есть "но" - вредные привычки. Курение? Переедание? Алкоголь? Вы должны отказаться от привычки, которая делает вас хуже. Ее наличие - одна из причин, которая мешает вам прийти к полной гармонии с собой.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Чем чаще вы будете сомневаться в себе и отступать назад, тем менее счастливы вы будете. Звезды вам советуют: рискните и попробуйте! Даже если вдруг ошибетесь, то, как минимум, не будуте жалеть об этом всю дальнейшую жизнь. Будущий 2020 год будет для вас по-настоящему счастливым. Но начинать готовиться к правильным изменениям нужно уже сейчас, в ноябре.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Нужно заняться питанием. Почитайте книги о здоровой еде. Если любите готовить, найдите в интернете оригинальные рецепты и не бойтесь экспериментировать. Чем больше полезной домашней еды вы будете есть, тем лучше. Отдельное внимание обратите на то, что вы пьете: какое в этой жидкость содержание сахара и красителей, газированные ли это напитки или они содержат алкоголь? Ваш желудок просит: пожалуйста, не давай мне больше вредную еду и напитки!

Козерог (21.12 - 21.01)

Постарайтесь, насколько это возможно, минимизировать взаимодействие с электронной техникой: компьютерами, смартфоном. В особенности это касается первого часа после пробуждения и последнего часа перед сном. Не ложитесь спать с телефоном в руке. Странное необъяснимое беспокойство, волнительные сны - все это от переизбытка информации, которая есть в вашей голове.

Водолей (20.01 - 19.02)

В ноябре обязательно выберите время, чтобы провести генеральную уборку в квартире, в том числе в шкафах. Придумайте, как оживить ваше жилье. Возможно, купите цветок, оригинальную картину или красочный мягкий плед. Вы удивитесь, насколько позитивно отразятся на вашем настроении и самочувствии идеальная чистота и небольшая интерьерная покупка.

Рыбы (18.02 - 21.03)

В этом месяце вас несколько раз будут откровенно провоцировать на конфликты, но не поддавайтесь. Не участвуйте в скандалах и разбирательствах. Ваше стабильно ровное, без нервов, состояние обезоружит ваших оппонентов. В качестве небольшого бонуса сделайте подарок - самому себе.