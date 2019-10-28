В Окружном административном суде Киева открыли производство по иску к Генпрокуратуре относительно обжалования отдельных пунктов Порядка прохождения прокурорами аттестации, которые были утверждены приказом от 3 октября 2019 года № 221. Об этом сообщает Юрлига.

Как сообщается, истец просит суд признать противоправными и отменить п. 10 и п. 11 Порядка. Пунктами предусмотрено, что кадровой комиссией во время проведения собеседования во внимание могут приниматься сведения от физических и юридических лиц, в том числе и анонимно, которые могут свидетельствовать о несоответствии прокуроров критериям компетентности, профессиональной этики и добропорядочности.

Как считает истец, данные положения противоречат требованиям действующего законодательства и нарушают его право на защиту. Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства.

Как писала "Страна", в производстве суда уже находится дело об обжаловании Порядка прохождения прокурорами аттестации. Оно рассматривается в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что прокуроры не явились в суд про продлению меры пресечения Савченко и Рубану .

Также мы писали, что в ГПУ объявили об увольнении всех прокуроров, что отказались от переаттестации.