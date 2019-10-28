Получение матерью или отцом пенсии, превышающей прожиточный минимум, не являются безусловным основанием для отказа в иске по взысканию алиментов, а должны учитываться любые обстоятельства, свидетельствующие о потребности в материальной помощи.

Такой вывод содержится в постановлении Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 5 сентября 2019 года по делу № 212/1055/18, пишет Лига.

Женщина обратилась в суд из иском к одному из своих сыновей о взыскании алиментов на содержание неработоспособной матери.

Исковое заявление мотивировано тем, что мать двух сыновей является пенсионеркой, имеет статус ребенка войны и получает пенсию по потере кормильца в размере 2 856 грн 22 коп. пожизненно. Ее муж (отец сыновей) умер.

Сыновья проживают отдельно от матери. Один из них оказывает материальную помощь на содержание матери, а другой такой помощи не предоставляет. Она является одинокой, человеком преклонных лет, единственным доходом у нее является пенсия, других источников дохода нет.

Указанных средств ей не хватает, поскольку значительную их часть она тратит на лечение и приобретение лекарств, так как имеет онкологическое заболевание. Ответчик работоспособен, проживает отдельно от нее, не заботится о ней, не помогает, алиментных обязательств нет.

Решением местного суда иск удовлетворен, которое было отменено решением апелляционного суда.

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда согласился с истцом, оставил в силе решение суда первой инстанции, учитывая следующее.

Конституцией предусмотрено, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих неработоспособных родителях. В соответствии с СК совершеннолетние дочь, сын обязаны содержать родителей, являющихся неработоспособными и требующими материальной помощи.

Анализ данной нормы свидетельствует о том, что необходимым условием для возникновения обязанности совершеннолетних детей содержать своих родителей является наличие двух обязательных оснований:

неработоспособность родителей;

потребность в материальной помощи.

Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме или в части от заработка с учетом материального и семейного состояния сторон. При определении размера алиментов и дополнительных расходов суд принимает во внимание возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлен иск о взыскании алиментов, жены, мужа и своих родителей.

При этом суд первой инстанции при определения размера алиментов на содержание истицы учел предоставление ей помощи от другого сына, а оснований, предусмотренных положениями СК, для освобождения ответчика от обязанности содержать неработоспособную мать не установил.

Ссылка апелляционного суда на то, что истица хотя и является неработоспособной, однако получает пенсию в размере, который значительно превышает прожиточный минимум, установленный законом для лиц, потерявших работоспособность, а потому не требует необходимости получать постороннюю материальную помощь, безосновательные, так как положения ст. 202, 203 СК, регулирующие спорные правоотношения, не предусматривают учета лишь прожиточного минимума, установленного законом, как безусловного условия для взыскания или отказа во взыскании алиментов.

При установлении, требуют ли родители материальной помощи, должны учитываться любые обстоятельства, свидетельствующие о необходимости в материальной помощи. При этом получение матерью или отцом доходов, которые больше прожиточного минимума, автоматически не свидетельствует о том, что отец или мать не требуют материальной помощи.

Напомним, что Верховный суд решил, что алименты могут взыскать с депозитных вкладов должника.

Также мы писали о том, что под Сумами 15-летний подросток через суд обязал родителей платить ему алименты.