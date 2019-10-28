В ходе обыска на даче Алексея Титова, устроившего в пятницу перестрелку в Харькове на улице Клочковской, правоохранители обнаружили и изъяли один из самых больших арсеналов оружия и боеприпасов, найденных в области в последнее время.

Об этом сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, пишет Интерфакс-Украина.

"Можно сказать, что один из самых больших (арсеналов - Ред.). Находился в дачном доме недостроенном", - сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

По его словам, у Титова на даче в селе Русская Лозовая в частности было обнаружено и изъято 130 подствольных гранат типа ВОГ-25, 15 корпусов ручных гранат РГД-5, 27 корпусов ручных гранат Ф-1, 2 корпуса ручных гранат РГО, 3 тротиловые шашки по 200 гр, 2 тротиловые шашки по 400 гр, 2 подствольных гранатомета ПГ-25, 7РПГ-26, 7 подрывателей, 4 электродетонатора, 6 РПО огнеметов Шмель (которых нет на вооружении украинской армии), а также предметы, похожие на автоматическое оружие с оптическим прицелом, пулеметы и автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, глушители, оружие без маркировки, большое количество патронов и т.д.

Сокуренко рассказал, что Алексей Титов – уроженец Горловки, в 2004 году был осужден за умышленное убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия. В 2009 был освобожден по УДО и с тех пор жил в Харькове.

По словам Сокуренко, все найденное у Титова оружие будет проверено на причастность к другим резонансным преступлениям, в том числе убийствам бизнесмена Юрия Димента, близкого к городскому голове Геннадию Кернесу, и Эдуарда Аксельрода.

При этом Сокуренко опроверг информацию о том, что ДНК-экспертиза подтвердила причастность Титова к убийству Димента. В свою очередь заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж отметил, что экспертиза ДНК занимает от 3 до 30 дней.

25 октября около 12:05 в Харькове на ул. Клочковская произошла перестрелка, в результате которой были ранены бывший "оплотовец" Георгий Исаков, другой - его "правая рука" Владимир Борох ("Тайсон"). Борох умер в машине скорой помощи. В тот же день киллер Алексей Титов подорвал себе гранатой, когда его пыталась задержать полиция.

Напомним, что 28 октября начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что наиболее вероятной версией является заказное убийство, связанное с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших.

Ранее "Страна" писала о том, кто и почему на самом деле устроил пятничную бойню в Харькове.