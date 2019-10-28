Нардеп от Слуги народа Александр Качура подал заявление на депутата из фракции "Европейская солидарность" Софию Федину в правоохранительные органы из-за ее некорректных высказываний в адрес президента Украины Владимира Зеленского, передает Интерфакс-Украина.

"Я сегодня подал заявление о совершенном преступлении в правоохранительные органы, в Генпрокуратуру и в ГБР", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве перед заседанием парламенсткой фракции "Слуга народа".

Кроме того, он выразил надежду, что дело будет расследовано. "Я считаю недопустимым, когда активисты и даже народные депуаты себе позволяют призывы к насильственному свержению власти, в том числе физической расправе- гранату бросить, что прозвучало", - сказал Качура.

По его словам, его заявление было зарегистрировано правоохранительными органами.

Напомним, ранее Федина сравнила президента Зеленского с сепаратистами на Донбассе и намекнула, что глава государства не бессмертен. Она сделала такое заявление после публикации видео, на котором Зе ведет перепалку с националистами в Золотом.

Ранее сообщалось, что Дубинский призвал открыть дело на депутата партии Порошенко за угрозы Зеленскому.

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