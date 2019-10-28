Нацбанк поднял цены на наличную гривну. Ту новонапечатанную гривну, которая отгружается с его Банкнотно-монетного двора по запросам разных украинских банков и развозится по их хранилищам.

Ранее она стоила 0,2% суммы вне зависимости от номинала банкнот. А недавним постановлением НБУ №122 комиссия была повышена до 0,2-0,3% суммы, регулятор впервые ввел разные тарифы с разбивкой по банкнотам. А именно:

• номиналы от 1 до 100 гривен выдаются по 0,2% суммы;

• 200 и 500 гривен - по 0,25% суммы;

• 1000 гривен - 0,3% суммы.

Документ вступил в силу с 25 октября, так что новые расценки действуют с пятницы.

"Думаю, что Национальный банк принятием этого постановления более плотно занялся покупюрной структурой наличных на рынке. Так как более мелкие номиналы будут теперь дешевле, банки будут замотивированы покупать их больше. До этого момента банки больше покупали крупные номиналы, так как цена на них была идентична более мелким", - прокомментировал действия чиновников заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

Финансисты уверяют, что повышенный интерес к новой тысячной банкноте (до этого - к 500 гривнам), которая стала самой дорогой, вызван не столько ее дизайном. Сколько - самим номиналом. На него наблюдается наибольший спрос и со стороны бизнеса, и со стороны людей. По совершенно естественным причинам - из-за снижения покупательской способности гривны. По подсчетам самого Нацбанка, с 1996 года она рухнула в 14 раз. Цены на товары и услуги в Украине выросли насколько серьезно, что люди стали все меньше пользоваться 1-2-5-10-20-ю гривнами. Для похода в магазин редко хватает 100-200 гривен. Приходится сразу брать 500 гривен и больше. Потому население все меньше пользуется мелкими купюрами, и нуждается в большом количестве нулей на деньгах.

Еще одну причину повышения тарифов банкиры видят в новом приоритете - безналичном. Нацбанк хочет, чтобы люди меньше пользовались наличной, и больше - карточками.

"Безусловно, повышение комиссии за выдачу гривневых банкнот будет стимулировать увеличение доли безналичных расчетов. Что будет способствовать не только снижению расходов банков по инкассации, но и уменьшению операционных рисков, связанных как непосредственно с инкассацией, так и хранением наличной валюты в банковских хранилищах", - сказала казначей Forward Bank Наталья Шишацкая.

Кроме всего прочего, регулятор сможет неплохо заработать на своих деньгах. Особенно на новой тысячной банкноте, которую официально ввели в Украине в минувшую пятницу.

"Понятно, что Нацбанк хочет окупить свои расходы на разработку дизайна новых банкнот и их печать, а также заработать на них. Однако все равно новые тарифы достаточно странные и экономически необоснованные. Простой пример: один из крупнейших в мире финансовых регуляторов - американская Федеральная резервная система - предоставляет эмиссионный доллар своим и иностранным банкам за 0,02-0,03% суммы. А украинские банки-поставщики продают эту банкноту у нас в среднем за 0,10-0,12% суммы. То есть дешевле, чем Нацбанк продает гривну. При этом в долларовую комиссию входят все транзакции банков-корреспондентов, обслуживание договоров, доставка самолетом, растаможка и транспортные расходы по Украине. А гривну нужно просто вывезти с Банкнотно-монетной фабрики на Троещине (Киев)", - заметил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Хотя финансисты уже начали больше платить за купюры крупных номиналов, однако пока не подняли тарифы для клиентов. Комиссии за выдачу наличных с депозитных и карточных счетов через свои кассы и банкоматы. Однако скоро могут прийти к этому.

"Изменение тарифов со стороны НБУ вполне вероятно повлечет за собой пересмотр тарифов банков. В какой пропорции - будет зависеть от сегмента клиента", - считает Наталия Шишацкая.

Ее коллеги делают аналогичные выводы.

"Как только банки просчитают свои расходы - комиссии будут повышены. Людям придется больше платить за выдачу денег по депозитам и за снятие средств в банкоматах. Варианты могут быть разные. Может подрасти единая комиссия, а может будут разные комиссии за выдачу разных номиналов. В банкоматах может появиться дополнительное меню, где человек сможет выбрать номинал. Все может быть", - допустил Василий Невмержицкий.

По рынку ходят упорные слухи, что повышение тарифов на гривневые банкноты - не последнее решение Нацбанка по наличному обороту. Говорят, что вот-вот появятся новые требования регулятора к изношенности гривны. Банки обяжут активнее изымать ветхую наличность. Должно вырасти количество признаков изношенности, и большее количество купюр будет относиться в эту категорию. Финансисты обяжут активнее изымать старые и поврежденные деньги. В итоге наличная масса гривны будет активнее обновляться и содержимое кошельков будет выглядеть привлекательнее.

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