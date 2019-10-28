Каждый третий украинец имеет разнообразные психические расстройства, однако многие не знают к какому специалисту нужно обращаться за помощью. Об этом заявила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, когда происходит осознание проблемы, порой очень сложно понять, к кому именно стоит обращаться. За неимением качественной и доступной информации, а также из-за стигматизации этой темы люди плохо различают, в чем отличия между психотерапевтом, психологом и психиатром.

"В то же время, каждый третий украинец имеет разнообразные психические расстройства. Поэтому очень важно не только преодолевать стигматизацию психического здоровья, но и объяснять хотя бы базовые вещи по решению проблем с психикой", - пишет Супрун.

Как отмечет медик, в новом материале спецпроекта "РѕусһеЯ" от команды Patriot Defence объясняется, чем занимаются психолог, психотерапевт и психиатр. Эксперты объясняют, кто из этих специалистов может выписывать лекарства и ставить диагноз, а кто лечит беседой. Также в статье описываются ситуации, в которых стоит обратиться к психологу, и советы по выбору психотерапевта.

Супрун также добавила, что помощь специалистов может понадобиться не только тогда, когда ситуация уже является критической, но и когда впереди ждут кардинальные изменения в жизни, к которым не всегда можно быть готовыми, или когда необходимо принять очень важное решение.

"Не игнорируйте внутренние проблемы и помните, что заботиться о психическое здоровье не менее важно, чем о физическом. Работать со специалистом над вопросами, которые беспокоят — это инвестиция в свое здоровое жизнь, работу и отношения. И самое главное: обращение за психологической помощью не делает никого "психом" или больным", - пишет экс-министр.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

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