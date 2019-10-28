С 1 декабря Проминвестбанк (ПИБ, Киев) прекращает обслуживание платежных карт международной платежной системы MasterСard, эмитированных в рамках карточных продуктов банка. Об этом сообщается на сайте банка.

"Сообщаем, что с 1 декабря 2019 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы Masterсard, эмитированных ПАО "Проминвестбанк" в рамках карточных продуктов ПАО "Проминвестбанк"... Текущие счета, открытые вам в ПАО "Проминвестбанк", будут и впредь обслуживаться на условиях заключенного с вами договора банковского счета и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт MasterCard", - указано в сообщении.

Как сообщили в банке, ПИБ постепенно прекращает работу с физическими лицами.

"Банк меняет свою стратегию: мы постепенно прекращаем работу с физическими лицами", - сказал представитель банка.

Как сообщалось, Государственная исполнительная служба (ГИС) арестовала акции Проминвестбанка, после чего на 28 августа 2019 года был назначен аукцион по их продаже. Стартовая цена пакета - 532,099 млн грн. Однако ПФТС в установленный срок не получила заявок на его покупку.

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры в сентябре арестовал центральный офис Проминвестбанка в столице и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу возможной покупки акций напрямую. ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,985 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших банков.

Напомним, что Проминвестбанк через суд хочет остановить принудительную продажу своих акций.

Также мы писали о том, что Верховный суд разрешил пустить с молотка "Проминвестбанк" по требованию компании Коломойского.