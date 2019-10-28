В понедельник, 28 октября, цены на нефть ключевых марок на биржах ускорили снижение в ходе торгов после роста до максимума за месяц в прошлую пятницу. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Декабрьские контракты на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:19 по Киеву подешевели на $0,42 (0,68%) - до $61,60 за баррель.

Стоимость контракта на поставку американской WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,63 (1,11%), до $56,03 за баррель. На прошлой неделе цены на нефть Brent выросли на 4,4%, WTI - на 5,2%, причем обе марки завершили торги на максимальных отметках с конца сентября.

Росту цен поспособствовали заявления торгового представителя США Роберта Лайтхайзера о прогрессе на торговых переговорах с Китаем. По его словам, стороны приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения.

Помимо этого, в прошлую среду Минэнерго США сообщило о первом за шесть недель падении запасов нефти в стране. На этих новостях инвесторы увеличили число длинных позиций на нефть марки WTI (то есть ставок на дальнейший рост котировок) впервые с середины сентября. Тем не менее, совокупное число длинных позиций практически вдвое меньше, чем в сентябре.

Также участники нефтяного рынка следят за ростом добычи нефти в Норвегии, где в начале октября компания Equinor начала добычу на одном из крупнейших нефтегазовых месторождений страны Johan Sverdrup (Йохан Свердруп).

По данным Bloomberg, первый груз нефти с месторождения уже был отправлен из порта Монгстад на танкере Orpheas.

Как сообщала "Страна", опасения трейдеров, связанные с тем, что спрос на нефть будет сокращаться в условиях ослабления глобального экономического роста, сохраняется.

Напомним, что в пятницу, 18 октября, цена нефти марки Brent снова начала снижаться и опустилась до $59,8 за баррель.