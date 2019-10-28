Наиболее вероятной версией пятничной перестрелки в Харькове, в результате которой был убит Владимир Борох ("Тайсон") и ранен Георгий Исаков ("Жора"), является заказное убийство, связанное с их коммерческой или криминальной деятельностью. Об этом сказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко на брифинге в понедельник, пишет Интерфакс-Украина.

"Покушение на умышленное убийство Исакова и умышленное убийство Бороха совершенное Титовым по заказу, связанному с коммерческой или криминальной их деятельностью. Это наиболее вероятная версия", - заявил Сокуренко. Он отметил, что и потерпевшие, и киллер Алексей Титов были ранее судимы.

По его словам следствие рассматривает и другие версии, в частности покушение на умышленное убийство Исакова и убийства Бороха по заказу из их окружения, совершенное из мести, ревности или корыстных мотивов. Вместе с тем, как сообщил Сокуренко, у следствия пока нет оснований говорить о связи пятничной перестрелки с делом об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Максима Вороненкова (Борох был свидетелем по этому делу).

Сокуренко также отметил, что на Исакова уже совершалось покушение в 2016 году. По словам начальника главка, тогда исполнители (ранее судимые уроженец Донецка и уроженец Шахтерска Донецкой области) были задержаны. В мае 2017 года обвинительный акт в отношении них был направлен в суд.

Начальник облполиции не смог сказать, входят ли подозреваемые в покушении на Исакова в 2016 году в группировку "Князя", в которую, по информации экс-первого зама начальника Нацполиции Вячеслава Аброськина, входил Титов.

В пятницу около 12:05 в Харькове на ул. Клочковская произошла перестрелка, в результате которой были ранены бывший "оплотовец" Георгий Исаков, другой - его "правая рука" Владимир Борох ("Тайсон"). Борох умер в машине скорой помощи.

Ранее "Страна" сообщала, кто и почему на самом деле устроил пятничную бойню в Харькове.

Также мы писали о том, что на даче у киллера Титова, который погиб в Харькове, нашли впечатляющий арсенал.