В Украине не хватит сыворотки против дифтерии для лечения всех больных. Об этом заявила советница министра здравоохранения и бывшая главная инфекционистка Украины Ольга Голубовская, ее слова передает УНИАН в понедельник, 28 октября.

На одного взрослого больного необходимо около 50 доз сыворотки, а по состоянию на 24 октября в Украине было только около 140 флаконов. Сейчас количество зафиксированных случаев дифтерии приблизительно такое же, как регистрируется ежегодно. Показатели возросли из-за вспышки дифтерии в Ужгороде, носителями которой стали приехавшие из Индии студенты.

"На сегодняшний день проблема не с самим заболеванием, а в том, что у нас нет готовности отвечать адекватно на любые вспышки инфекционных болезней... Пока будет такая разбалансированная система, а общество будет находиться в состоянии социального кризиса, как сейчас, то естественно, что мы будем постоянно иметь вспышки инфекционных болезней", - считает Голубовская.

Советник министра добавила, что на данный момент в Украине нет ни единого нормативного документа, который бы регулировал стандарты оказания медицинской помощи больным дифтерией.

"Если даже пациент поступит и у нас нет средств специфической терапии, а основной фактор патогенности этой палочки - это токсин, который вызывает характерные изменения в ротоглотке и тяжелое поражение внутренних органов, то естественно, нейтрализация этого токсина является основным лечением этого заболевания, и конечно, доступ у нас ограничен, если мягко сказать", - подчеркнула советник министра.

По ее словам, вводить антитоксин необходимо абсолютно каждому больному независимо от тяжести заболевания.

По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, в свободном доступе иммунобиологических препаратов нет, поэтому их будет очень сложно найти.

"Я оцениваю национальную политику в сфере здравоохранения и непосредственно в сфере медико-биологической защиты и иммунобиологической защиты населения как катастрофическую... У нас должен быть неснижаемый национальный резерв иммуно-биологических препаратов, которых, по сути, нет", - заявил Кравченко.

Бывший руководитель Главной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас заявил, что уберечься от дифтерии поможет профилактика, однако, по его данным, вакциной DTP (от коклюша, столбняка и дифтерии) привиты около 60% украинцев.

Для взрослого человека, у которого не известен прививочный анамнез, одна доза вакцины не принесет должного эффекта. Чтобы обеспечить достаточно эффективную защиту, взрослому необходимо пройти курс трехкратного вакцинирования: сделать две прививки с разницей в месяц, а через шесть месяцев - третью. Прививка не гарантирует, что человек не заболеет, однако гарантирует, что заболевание пройдет без осложнений.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ужгороде, где дифтерией заболели 15 человек, пытаются закупить сыворотку прямо в Индии.

Также мы рассказывали, что нардепы попросили Венгрию выделить Закарпатью сыворотку против дифтерии.