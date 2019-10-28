В Ужгороде госпитализировали еще двоих человек с подозрением на дифтерию. В областной клинической инфекционной больнице находятся 17 студентов-иностранцев Ужгородского национального университета, сообщается на сайте Ужгородского горсовета в понедельник, 28 октября.

Указано, что пятнадцати заболевшим проводят антибиотикотерапию, которая продлится две недели, после чего их повторно обследуют. "Двое студентов поступили в больницу вчера, 27 октября, – у них заподозрили возбудитель дифтерии и хотя клинических признак недуга не было, их госпитализировали для наблюдения. Все заболевшие студенты в удовлетворительном состоянии", – говорится в сообщении.

Всего за последние четыре дня в Ужгороде против дифтерии привились 3 600 человек – примерно 3% населения города.

Напомним, что в Тернополе заболел дифтерией мужчина, который прививался два года назад.

Также мы писали о том, что в Киеве зафиксировали второй случай дифтерии, а заболевшей ввели последнюю в наличии сыворотку.