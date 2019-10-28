В понедельник, 28 октября, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также несколько депутатов от Слуги народа прошли вакцинацию от дифтерии. Об этом сообщил народный депутат Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

По словам Радуцкого, он сделал прививку вместе с Сергеем Бабаком и Дмитрием Разумковым. Кроме того, депутат призвал всех граждан пройти вакцинацию. Как отметил Радуцкий, в Украине есть достаточное количество необходимой вакцины.

Фото: Facebook/Михаил Радуцкий

"Сегодня вместе с Дмитрий Разумков и Сергей Сергей Бабак вакцинировались от дифтерии!! И советуем это сделать всем гражданам!!! Кстати вакцина в Украине в достаточном количестве", - написал депутат Радуцкий.

Скриншот: Facebook/Михаил Радуцкий

Как сообщала "Страна", народных депутатов Украины от фракции "Слуга народа" собирают в понедельник, 28 октября, в центре "Парковый" возле здания парламента Украины. По данным наши собеседников в партийной среде, руководство фракции собирается обсудить: выступление народного депутата Евгения Шевченко на российском ТВ, скандал с депутатом Медяником, переписку которого сняла "Страна", а также ситуацию в комитете финансов.

Ранее "Страна" писала о том, почему в Украине начинается эпидемия дифтерии и кто оставил страну без сыворотки.