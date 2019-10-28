Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа в Брюсселе продлились почти полтора часа, что в два раза дольше предыдущей встречи. О том, что переговоры закончились, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

Консультации должны были начаться в 13:30 по брюссельскому времени, но стартовали в 15:25 по местному времени. Завершились они в 16:45.

Основной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Во встрече участвовали министр энергетики России Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Новак, заходя в здание Еврокомиссии, говорил, что позитивно оценивает предстоящую встречу по газу в Брюсселе с ЕС и Украиной и ожидает продвижения в вопросе транзита газа через Украину.

Ранее "Страна" сообщала, что руководство "Нафтогаза" хочет закачать в трубу водород, если не подпишут контракт с Россией.

Также мы рассказывали, что Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 2019 года.