В Голосеевском районе Киева задержали парня, который хотел изнасиловать 16-летнюю девушку. Об этом сообщает 28 октября пресс-центр столичной полиции.

Совершить преступление помешал водитель такси. Он услышал крики девушки, остановил насильника и держал до приезда полицейских. Изначально молодой человек зашел в кафе, где работает девушка, чтобы спросить дорогу к местной строительной площадке.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Сотрудница заведения согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу. Но тот начал приставать к ней, повалил на землю и пытался изнасиловать. Крики девушки о помощи услышал работник службы такси, который остановил парня и держал до прибытия полиции", - сообщил в.и.о. начальника отделения следственного отдела Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.

19-летний насильник оказался ранее судимым за грабеж. Его задержали в рамках ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Киеве поймали маньяка, который изнасиловал девушку, но не смог справиться с женщиной.

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