Глава МВД Арсен Аваков, на фоне критики полка "Азов" в США и конфликта с Офисом президента, прибыл в Мариуполь, где посетил мобильный центр "Азова". Об этом сообщили в пресс-службе МВД, а также сам Аваков на своей странице в Твиттере.

"В Мариуполе посетил мобильный центр ОЗСП НГУ "Азов", где готовят бойцов для наступательных операций и проводят огневые занятия из всего имеющегося в НГУ вооружения. Это одно из самых профессиональных и подготовленных подразделений. Наша философия максимальная поддержка тех, кто защищает Украину", - написал министр.

Скриншот: Twitter/Арсен Аваков

Как сообщает пресс-служба МВД, полигон "Азова", на котором побывал министр, находится около населенного пункта Новопетровка.

"Глава МВД также посетил базу учебного полигона "Азов", где проводят занятия по боевой стрельбе и наступательных действий. Полигон находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, который способен разместить до 300 человек личного состава и военное стрельбище, которое пригодно для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию", - говорится в сообщении.

Фото: Twitter/Арсен Аваков

Отметим, что в прошлую субботу между Зеленским и ветеранами "Азова" произошел конфликт относительно ситуации с разведением войск в Золотом-4. Полк "Азов" находится в структуре Министерства внутренних дел, руководителем которого является Аваков.

Ранее "Страна" объясняла, почему в США хотят приравнять "Азов" к ИГИЛ.

А глава МВД Арсен Аваков назвал инициативу в Конгрессе США внести "Азов" в списки террористических организаций - "дискредитацией подразделения и знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины".

О ситуации с "Азовом" и Конгрессом США рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".