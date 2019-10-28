В Киеве перед КВЦ "Парковый", где в 18:45 ожидается начало встречи парламентской фракции "Слуга Народа", начались два митинга. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Первый - это митинг физлиц-предпринимателей (ФОП). Вторые собравшиеся на митинг, судя по их плакатам, требуют отставки городского головы Киева Виталия Кличко. "Освободи Киев от Кличко", - говорится на одном из них.

Также там проходит брифинг народного депутата Александра Дубинского.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", народных депутатов Украины от фракции "Слуга народа" собирают в понедельник, 28 октября, в центре "Парковый" возле здания парламента Украины. По данным наши собеседников в партийной среде, руководство фракции собирается обсудить: выступление народного депутата Евгения Шевченко на российском ТВ, скандал с депутатом Медяником, переписку которого сняла "Страна", а также ситуацию в комитете финансов.