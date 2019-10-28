После того, как разойдутся войска в районе Петровского и Золотого военные планируют начать разведение в районе Богдановки, дальше - еще на четырех участках и вдоль всей линии разграничения. Это говорится в письменном ответе командующего Операции объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко "Радио Свобода".

"Предварительно определено еще дополнительно четыре участка, на которых возможно разведение сторон, но решения по ним пока еще трехсторонней контактной группой в Минске не принимали...Разведение начнется на участках в районе Богдановки и Золотого, дальше - еще на четырех участках и после того вдоль всей линии разграничения".

В ведомстве отметили, что командование работает над вопросом разведения вдоль всей линии разграничения, но при условии окончательного прекращения огня. Всего в ООС выделяют около 30 населенных пунктов, где должны провести разведения.

Сам процесс отвода будет занимать 30 суток и начнется, когда в течение 7 дней будет сохраняться режим тишины. На непосредственный отвод сил и средств дается трое суток. Отвод должен происходить на расстояние около 2 километров.

Разведение должно проводиться в три этапа: подготовительный, непосредственный и завершение.

После 7-дневного соблюдения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщает СММ ОБСЕ о том, с какого рубежа, какой состав сил и средств будет отводиться и на какой рубеж они должны быть отведены.

На следующие сутки украинская сторона сообщает СММ ОБСЕ о том, что мы готовы начать разведение. На третьи сутки, после 7-дневного режима тишины, с 12.00 начинается перемещение личного состава и военной техники. Далее осуществляется поиск и уничтожение минно-взрывных заграждений, демонтаж объектов военного назначения в пределах определенного участка.

На 29-е сутки докладывается о том, что все мероприятия выполнили и на 30-е сутки представители СММ ОБСЕ проводят верификацию выполненных мероприятий.

Во всех этих населенных пунктах будут работать представители Нацполиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. Процесс отвода ВСУ будут контролировать представители СММ ОБСЕ, а контроль за соблюдением режима прекращения огня будет осуществлять украинская сторона СЦКК.

Кто будет осуществлять контроль за отводом вооруженных формирований России, кроме СММ ОБСЕ, пока еще неизвестно.

Ранее "Страна" сообщала, что Песков заявил, что разведение сил на Донбассе поможет встрече в Нормандском формате.

Также мы рассказывали, что в Нацкорпусе заявили, что у их людей в Золотом остается оружие.