Новая неделя началась с нового подорожания доллара. По итогам безналичных торгов 28 октября его курс прибавил 2 копейки, и закрепился в диапазоне 25,11-25,13 грн/$. Правда средние наличные курсы продажи американской валюты держатся на пятничном коридоре — 25,15-25,25 грн/$, а выкупают ее у людей по 24,80-24,90 грн/$.

На протяжении дня межбанк повышался до 25,14-25,16 грн/$, потому финиш рынка назвали удачным для гривны, несмотря на снижение ее курса.

"Спрос на безналичную валюту активизировался, а предложение просело. Его сдерживает продолжающийся период возмещения НДС", — объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Сегодня Госказначейство выплатило по налогу на добавленную стоимость лишь 4,3 млн грн — крошечную сумму. Но в пятницу, 25 октября, бизнес получил просто гигантскую выплату — 7,5 млрд грн, и многие предприятия набрались гривны. Потому в понедельник не торопились конвертировать валютную выручку. Могли подождать повышения курса доллара.

Завтрашний аукцион Минфина по размещению новой партии гривневых гособлигаций не сказался на межбанке: власти предложат инвесторам бумаг на общую сумму 3 млрд грн — трехлетние и краткосрочные.

"Иностранцев, продающих доллары под ОВГЗ, не было видно. Большого спроса на облигации и значительного притока валюты во вторник не ждут. Если она и появится, то, скорее всего, в среду (расчетный день), и ее наверняка выкупит Нацбанк. Действия нерезидентов могут не оказать большого влияния на курс. Его будет формировать наш бизнес. В первую очередь экспортеры, которые сейчас закрывают месяц и готовятся платить налоги", — сказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Пока объем валютных на межбанке не очень большой. Сегодня его оценили в $130 млн. Нацбанк на торги не выходил, и привычные $30 млн не покупал.

"Население продолжает активнее продавать наличный доллар, чем покупать его. Потому, когда банкам нужно подкрепится валютой, они могут сделать это на наличном рынке", — заверил Невмержицкий.

На 29 октября банкиры прогнозируют безналичный курс доллара в рамах 25,10-25,20 грн/$.

Ранее сообщалось, что из-за роста курса гривны Украина заплатит кредиторам миллиарды долларов.

Также мы писали, что в JP Morgan улучшили прогноз курса доллара до конца 2019 года.