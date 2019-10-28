Если "Нафтогаз" не договорится с "Газпромом" о продлении контракта по транзиту российского газа через территорию Украины, то в газотранспортную систему могут закачать водород. Об этом со ссылкой на исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко сообщает "24 канал".

Водород в украинской ГТС будет использоваться для сохранения энергии, которую произвели посредством иных источников - с помощью ветра или солнца. Такая практика по использованию газотранспортной системы для хранения и транспортировки водорода иногда применяется в Европе.

Также рассматривается вариант, в котором через Украину по этим же трубам будет проходить транзит газа из Румынии и Словакии в Польшу. По словам Витренко, Румыния добывает газа больше, чем потребляет, поэтому может экспортировать его в Европу через Украину.

По словам Витренко, оба из альтернативных вариантов не будут приносить столько же дохода государству, как транзит российского газа. Также он добавил, что если Украина и Россия не договорятся, пострадают экономики обеих стран, но украинская – больше.

Напомним, Украина и "Газпром" начали обсуждение транзита газа в 2020 году без долгосрочного контракта.

Также мы писали, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, если контракт на транзит российского газа не будет продлен, в Украине возникнут проблемы с отоплением.