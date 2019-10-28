Американский финансовый холдинг JP Morgan улучшил оценку курса гривни до конца 2019 года до 25 гривен за доллар с 25,5 гривен за доллар в прогнозе за прошлый месяц, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечают аналитики, в первом квартале 2020 года гривня снизится до 25,5 гривен за доллар, во втором - до 26,3 грн/долл и до 27 грн/долл в третьем.

Отмечается, что рост ВВП Украины в 2019 году составит 4,3%, а в 2020 году темп роста ВВП снизится до 3,8%. Как считают эксперты, самыми большими рисками для экономики Украины остаются суды по Приватбанку, которые могут затянуться на длительный период из-за большого количества дел.

"Приватбанк останется большой угрозой для сотрудничества с Международным валютным фондом, скорее всего, в течение трех лет после согласования EFF", - заявили аналитики.

Кроме того, в прогнозе добавили, что ждут заключения соглашения EFF до конца этого года, а в начале 2020 - распределения средств МВФ.

В JP Morgan считают, что парламент может принять бюджет Украины до 20 ноября. Они также ожидают, что закон о криминализации незаконного обогащения, одобренный в первом чтении, будет утвержден в окончательном варианте до конца текущего года.

Как сообщалось, ранее в Нацбанке заявили, что продолжат соблюдать режим плавающего курса валют, то есть не будут вмешиваться в его рыночную динамику без насущных проблем.

Также мы писали, что JP Morgan прогнозирует, что за три месяца доллар подорожает на 1,5 грн.