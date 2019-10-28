Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда приехали на контрольный пункт въезда выезда Новотроицкое.

Об этом Коляда написала на своей странице в Facebook в понедельник, 28 октября.

"Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств - то, что увидела сегодня на КПВВ в Новотроицком. Вместе с Алексеем Гончаруком - премьер-министром Украины осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали из оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо", - сказала Коляда.

Скриншот: Facebook/Оксана Гаврилюк

По ее словам, чиновники также обсудили с пограничниками важность отсрочки нормы относительно пересечения КПВВ детьми по загранпаспортам. Пока есть месяц на отработку нового механизма, добавила Коляда.

Фото: Facebook/Оксана Гаврилюк

Премьер тоже высказался относительно того, как много предстоит сделать Украине для улучшения жизни жителей подконтрольного Донбасса на линии разграничения.

"На линии разграничения проблемы людей особенно острые. Убедился в этом сегодня в селе Николаевка Донецкой области. С 2014 года нормальную жизнь здесь практически остановилось - молодежь почти уехала, остались одни пенсионеры. Отделений банков нету, банкоматов тоже. Укрпочта работает всего четыре дня в неделю. С двух школ осталась только одна. Ближайшая больница - районная, в 22 км от села" - описал ситуацию глава правительства.

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Также Гончарук отметил, что в 2014 году одним из источников доходов деревни была земля. Теперь люди здесь не могут использовать сотни гектаров своей земли из-за того, что часть находится в зоне ведения боевых действий, часть - там, где разведение войск. По словам премьера, "люди лишены возможности зарабатывать на своей земле, плюс еще и вынуждены платить налоги".

Он добавил, что выслушал проблемы населения и будет их решать с министрами.

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