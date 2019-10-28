В понедельник, 28 октября, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 25,1225 грн/$1 с 25,1150 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,110-25,135 грн/$1. А Национальный банк Украины сообщил о том, что справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 28 октября укрепился до 25,0519 грн/$1 с 25,1907 грн/$1.

Что касается, официального курса гривни на 29 октября, НБУ укрепил его до 25,067144 /$1 по сравнению с 25,174116 грн/$1 28 октября.

Напомним, "Страна" писала о том, что доллар перестал расти, так как украинцы меняют заначки и укрепляют гривну.

Также мы следили за тем, как менялся курс доллара в обменниках, на межбанке и в банках 28 октября.