Прокуратура не намерена вносить ходатайство в суд о продлении обязательств для бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой, которая 29 августа вышла из СИЗО. Об этом сообщила прокуратура Киева, пишут Украинские новости.

"Обязательства не будем продлевать, поскольку она не нарушает процессуальные обязанности и остается под залогом", - сказала спикер прокуратуры Надежда Максимец.

Она отметила, что на Богатыреву как подозреваемую возложены некоторые обязательства. Также прокуратура сообщила, что обжаловала решение суда о закрытии дела против Богатыревой.

В 2014 году на Раису Богатыреву завели уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн при закупках иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

Напомним, что Богатыреву взяли под стражу с залогом в 6 миллионов.

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