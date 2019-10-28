В понедельник, 28 октября, в авиакомпании Wizz Air запустили новый авиарейс Львов – Ларнака (Кипр). Об этом сообщил представитель международного аэропорта "Львов", передают Украинские новости.

По его данным, рейс W6 6714 из Львова в Ларнаку вылетел в 9:45. Аналогичные перелеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Сообщается, что самолет вылетает из Львова в 9:35 и прибывает в Ларнаку в 12:35.

Обратно из Ларнаки он вылетает в 13:15 и прибывает во Львов в 16:15. Стоимость билетов стартует от 709 гривен. На первый рейс было продано 228 мест.

Как сообщала "Страна", к Евро-2020 в Будапешт из Харькова и Львова в Wizz Air намерены запустить доступные авиаперелеты. В столице Венгрии будет размещен дополнительный самолет Airbus A321neo.

Другая бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines с октября запускает прямые регулярные рейсы из Киева в Пардубице (Чехия), а также из Харькова и Львова в Прагу (Чехия).

Напомним, что в Чехии власти удвоили число легальных разрешений на работу для украинцев.